Fridays For Future-Aktion: Das Klima auch zur Corona-Zeit nicht vergessen!

Schüler fertigten Plakate zum Thema Klimaschutz, die die Ortsgruppe von Fridays For Future mahnend vor dem Sitzungssaal des Kreistags im Landratsamt Erding präsentierte.

Erding. Die Ortsgruppe Fridays For Future (FFF) Erding hat über zwei Wochen in zahlreichen Erdinger Schulen Plakate gesammelt, die zum Klimaschutz aufrufen.

Dabei sollten möglichst einfallsreiche und kreative Mahnungen an die Lokalpolitiker entstehen. Es kamen dutzende Plakate zusammen, die ein Team von FFF, am Mittwoch, 22. Juli, ab 14 Uhr vor dem Sitzungssaal des Kreistages im Landratsamt Erding auslegte. Sprüche wie „Opa, was ist ein Schneemann?“, „Schützt das Klima nicht für uns – tut es für Euch“, „Rettet die Welt, nicht Euren Arsch!“ oder „Wir sind zwar krank – aber unsere Erde auch“ schmückten bis ca. 16 Uhr den Alois-Schließl-Platz.

Fridays For Future Erding hatte sich dabei bewusst dazu entschieden, keine öffentliche Versammlung oder Demonstration durchzuführen, um während der Corona-Pandemie kein unnötiges Risiko einzugehen und die Gesundheit der Mitmenschen nicht zu gefährden.

Trotzdem solle nach Meinung der Jugendlichen dem Klimaschutz auch jetzt die nötige Aufmerksamkeit zukommen. Denn gerade in dieser Krise werde klar, dass Politiker gut mit Extremsituationen umgehen können. Nun liege es an ihnen, zu zeigen, dass sie mit demselben Willen auch die für die Bekämpfung der Klimakrise nötigen Maßnahmen ergreifen. FFF zeige Verständnis, dass die Pandemie momentan an erster Stelle steht, dennoch dürfe die Klimaproblematik nicht vernachlässigt werden. Die Politik müsse jetzt handeln, um eine weitere, noch schlimmere Krise zu verhindern. − we –