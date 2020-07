Anzahl der Flüge steigt Ins Terminal 1 kehrt die Betriebsamkeit zurück

Drei von fünf Terminalbereichen sind wieder geöffnet

Flughafen. Weil mehr und mehr Airlines ihre Flüge wiederaufnehmen, wurde das Terminal 1 des Münchner Flughafens am Mittwoch , 8. Juli, teilweise wieder in Betrieb genommen.

Den Fluggästen stehen zunächst drei der insgesamt fünf Terminalbereiche – nämlich die Module C, D und E – zur Verfügung. Vor der Wiedereröffnung wurde das Passagiergebäude so ausgestattet, dass es den besonderen Anforderungen der Fluggastabfertigung in Zeiten der Corona-Pandemie entspricht. So wurden unter anderem 6.000 Bodenmarkierungen entlang der Passagierwege sowie 2.500 Abstandsmarkierungen auf Sitzflächen angebracht und über 300 Hygieneschutzwände installiert. Wie bereits im Terminal 2 gilt auch im Terminal 1, dass alle Reisenden beim Betreten des Gebäudes und während ihres gesamten Aufenthaltes dort eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

Mit der Wiedereröffnung sind auch die meisten der bisher in Terminal 1 angesiedelten Fluggesellschaften wieder in ihr angestammtes Abfertigungsgebäude zurückgekehrt. Lediglich Eurowings, Qatar Airways, Tuifly, SunExpress und Pegasus Airlines bleiben zunächst noch im Terminal 2 des Münchner Flughafens.

Das Check-in für alle Flüge dieser Fluggesellschaften findet weiterhin im Zentralbereich Z statt. − pm –