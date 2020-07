SHOPPEN und GEWINNEN Einkaufen in Mühldorf belohnt

SHOPPEN und GEWINNEN: Aktion sehr gut angelaufen – erste Gewinner gezogen – Tablet als Hauptpreis im Juli

Mühldorf. Wer in Mühldorf einkauft, hat viele Vorteile: große Auswahl, kurze Wege und kompetente Beratung. Jetzt kann man obendrein noch etwas gewinnen. Die Aktionsgemeinschaft Mühldorf hat am 20. Juli vor der Zentrale von INN-SALZACH-TICKET die ersten Gewinner ihrer Aktion „SHOPPEN und GEWINNEN“ ermittelt.

Vorsitzender Christian Kühl zeigt sich überwältigt von der starken Resonanz von Seiten der Käufer und Teilnehmer. Innerhalb der ersten drei Wochen wurden bereits rund 1.500 Teilnahmekarten ausgefüllt. Über 50 Händler und Gastronomiebetriebe haben sich aktiv an der Aktion beteiligt. „Es ist ein Dankeschön an alle Kunden, wenn sie mit ihrem Einkauf eine Teilnahmekarte ausfüllen und dadurch viele tolle Preise gewinnen können“, so Kühl.

Bürgermeister Michael Hetzl sieht darin einen Gewinn für die Kreisstadt Mühldorf: „Die Aktion ist ein schöner Start aus der Corona-Zeit heraus, sowohl für den Einzelhandel als auch für die Gastronomie, die sich zahlreich an der Aktion beteiligt hat und so mit voller Wucht aus der Krise herauskommt.“

Die in Mühldorf lebende Sängerin Eva Luginger zog unter Moderation von Andreas Seifinger, Geschäftsführer von INN-SALZACH-TICKET, die ersten zwölf Gewinner. Verlost wurden Gutscheine von Modehaus Schmederer, Apollo-Optik, Bücher Herzog, Modepark Röther, Uhren Schmuck Köhler, Superdry, zwei Jahresmitgliedschaften beim TSV Mühldorf sowie eine Eintrittskarte für eine Schlagernacht mit Eva Luginger im kommenden Jahr. Als Sonderpreis gewann eine Teilnehmerin einen Gutschein im Wert ihres Einkaufs – das waren in diesem Fall 58,44 Euro. Dieser Sonderpreis geht bis zu einer Höhe von 500 Euro und wird bei jeder Auslosung gezogen. Der Hauptpreis, ein Tablet von Samsung, ging an Frau Eimannsberger.

Die gesamte Verlosung wurde live auf Facebook übertragen und ist unter folgendem Link zu sehen: www.facebook.com/muehldorfvorort/videos/956278184785165

Die nächste öffentliche Verlosung findet am Dienstag, 8. September, um 16 Uhr, bei INN-SALZACH-TICKET in Mühldorf statt. Gäste sind herzlich willkommen. Als Hauptpreis wird dann ein E-Bike von Fahrrad Stiegler verlost.

Und so einfach kann man gewinnen: In einem der über 50 teilnehmenden Geschäfte und Gastronomiebetriebe der Aktionsgemeinschaft Mühldorf einkaufen, den Kassenbeleg aufheben, die Teilnahmekarte ausfüllen und dann an INN-SALZACH-TICKET in der Tuchmacherstraße 9 schicken. Einmal pro Monat werden mehrere Gewinner ermittelt und informiert. Bei der Auslosung muss der Kunde zwingend den Originalbeleg vorweisen. Die Aktion geht noch bis 30. September 2020. Alle bereits eingegangen Teilnahmekarten bleiben bis zum Schluss in der Losbox.

Alle Infos zur Aktion sowie zu den teilnehmenden Geschäften und Gastronomiebetrieben sind unter www.muehldorf-vor-ort.de/shoppen-gewinnen zu finden.