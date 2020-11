Virtuell Päckchen packen Der Weihnachtstrucker der Johanniter fährt wieder los

Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel für Menschen in Not verteilt der Johanniter-Weihnachtstrucker. Die Hilfsaktion nahm bereits vor über 25 Jahren in Bayern ihren Anfang.

Region. Am 21. November startet der Johanniter-Weihnachtstrucker. Bei dieser Hilfsaktion, die mittlerweile fast auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnt wurde, sammeln die Johanniter Hilfspakete für notleidende Menschen. Zielländer sind dieses Jahr Albanien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumänien, die Ukraine und Bulgarien. Da die Coronavirus-Pandemie auch viele Menschen in Deutschland hart getroffen hat, sollen hier ebenfalls Pakete verteilt werden.

Andreas Denk von den Johannitern in Ostbayern bittet alle Spender, die vorgegebene Packliste zu beachten. „Uns ist wichtig, dass jedes Päckchen in etwa gleichwertig ist und es beim Öffnen keine Enttäuschung gibt“, so Denk. „Der Inhalt wurde in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den Zielländern im Hinblick auf die tatsächlichen Versorgungsmängel und Bedürfnisse der Menschen festgelegt. Deshalb bitten wir alle Spenderinnen und Spender ganz herzlich, ausschließlich die Artikel der Packliste in ihr Weihnachtstrucker-Päckchen zu legen. Das hilft uns zudem, Schwierigkeiten am Zoll zu vermeiden.“

Dieses Jahr ist es auch möglich, „virtuelle Päckchen“ zu packen: durch Geldspenden, die Päckchen finanzieren. Die eigentlichen Päckchen werden dann von Partner in den Empfängerländern zusammengestellt. Auf der Internetseite www.weihnachtstrucker-spenden.de kann jeder ein Päckchen oder auch zwei oder mehr packen. Bis zum 24. Dezember besteht hier die Möglichkeit, den Johanniter-Weihnachtstrucker zu unterstützen.

Bis zum 14. Dezember können die Päckchen gepackt an den Sammelstellen abgegeben werden. Sammelstellen in Nähe sind unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker zu finden.

Die Packliste für die Weihnachtstrucker-Päckchen umfasst:

1 Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte), 2 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 3 Packungen Kekse, 5 Tafeln Schokolade, 500 g Kakaogetränkepulver, 2 Duschgel, 1 Handcreme, 2 Zahnbürsten und 2 Tuben Zahnpasta.

Mit Spenden können der Transport der Pakete oder die Koordination des Projektes unterstützt werden. Spenden sind möglich unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker, an den jeweiligen Abgabestellen oder direkt über folgendes Konto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.; IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02; BIC: BFSWDE33XXX; Stichwort: Weihnachtstrucker.