Landratsamt warnt Illegale Abfall-Sammelaktion im Landkreis

Aktuell sind Flyer im Umlauf, mit denen eine „ungarische Familie“ für eine Sammlung von „allem, was Sie nicht brauchen“ wirbt. Das Landratsamt Landshut warnt davor, auf diese Flyer zu reagieren.

Landkreis Landshut. Mit den Flugzetteln werden Bürgern aufgefordert, den Sammlern Alttextilien, Altmetall, Autoreifen, Elektrogeräte und ganze Autos zu überlassen. Das Landratsamt Landshut appelliert an die Bürger, auf solche Aufrufe nicht zu reagieren und diesen Sammlern nichts zu überlassen: Diese Aktionen führen nicht zu einer vorschriftsmäßigen Abfallentsorgung.

„Auch, wenn man per Wurfzettel gebeten wird, nur einzelne oder einige wenige Abfall-Fraktionen – wie Altkleider oder Schuhe – bereitzustellen, sollte man beim Landratsamt Landshut nachfragen unter Telefon 0871/408-3118“, erläutert Josef Bauer vom Sachgebiet Abfallwirtschaft des Landratsamts: „Wir können Auskunft darüber geben, ob es sich um eine genehmigte und damit legale Sammelaktion handelt oder nicht.“

Wenn – meist aus Osteuropa – kommende Sammler ein umfangreiches Sortiment an gebrauchten Geräten und Waren nachfragen, handelt es sich stets um eine ungenehmigte und unrechtmäßige Sammlung von Abfällen. Die Mitarbeiter des Sachgebiets Abfallwirtschaft des Landratsamts Landshut weisen auch darauf hin, dass gebrauchte Elektro-Geräte, die weggeworfen werden sollen – einerlei, ob sie noch funktionstüchtig sind oder kaputt – nach den einschlägigen Vorschriften des Abfallrechts „gefährliche Abfälle“ sind.

Der Landkreis Landshut bietet eine ganze Reihe von legalen und sachgemäßen Entsorgungsmöglichkeiten für jede Form von Abfällen: Das geschieht vor allem durch die Abhol-Unternehmen, die der Landkreis beauftragt hat; zum anderen können Abfälle mit Ausnahme von Restmüll und Silofolien auch in einer der 35 Altstoff-Sammelstellen (eine pro Landkreis-Gemeinde) ordnungsgemäß entsorgt werden.

Der Landkreis Landshut führt zudem gemeinsam mit professionellen Abfall-Beseitigungsfirmen jedes Jahr eine ganze Reihe von Problemmüll-Sammelaktionen durch. In diesem Jahr sind sie dem Corona-Stillstand zum Opfer gefallen, sprich: bislang nicht durchgeführt worden. Alsbald geht es aber wieder los: Die nächste Problemmüll-Sammlung findet im nördlichen Landkreis am Samstag, 18. Juli, statt, von 9 bis 12 Uhr in Rottenburg auf dem neuen Volksfestplatz (auf dem ehemaligen Kasernen-Areal).