Corona-Pandemie 2020 wird es kein Gäubodenfest geben!

Foto: Schmidbauer

Am Donnerstagmittag, 16. April, hat der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder verkündet, dass per Allgemeinverfügung der bayerischen Staatsregierung uter anderem bis 31. August 2020 keine Großveranstaltungen durchgeführt werden dürfen. Als Folge daraus muss in Straubig das Gäubodenvolksfest mit Ostbayernschau für das Jahr 2020 abgesagt werden.