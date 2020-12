Kultur Bezirksräte vergeben Zuschüsse in den Landkreis Schwandorf

Foto: 123rf.com

In der letzten Sitzung des Jahres vergab der Kulturausschuss des Bezirkstags der Oberpfalz unter Leitung von Bezirkstagspräsident Franz Löffler in Regensburg noch einmal Zuschüsse in den Landkreis Schwandorf.