Anmeldung notwendig Herbstferienprogramm im Porzellanikon in Selb

Foto: Andreas Gießler/Porzellanikon

Die Kreativ-Fabrik des Porzellanikons – Staatliches Museum für Porzellan bietet für Schulkinder ab sechs Jahren ein abwechslungsreiches Herbstferienprogramm an: Interessierte, die sich gerne künstlerisch ausleben, können am Dienstag, 3. November, von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, im Museum in Selb, selbst Hand anlegen und mit Naturmaterialien arbeiten.