Am 15. November „Orchester am Singrün“ zu Gast in Nittenau

Foto: Stefan Weinert

Nachdem das Konzert im Frühjahr Corona zum Opfer fiel, gibt sich das „Orchester am Singrün“ zum wiederholten Male die Ehre, am Sonntag, 15. November, um 18 Uhr, unter derzeit gültigen Pandemie-Bedingungen in der „Regentalphilharmonie“ zu spielen.