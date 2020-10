Vortrag in Weiden Tina Meyer berichtet von ihrer Arbeit im Benin

Kinder vor ihrer Schule in Tinou mit Gummibärchen aus Weiden. Foto: Tina Meyer

Am Samstag, 17. Oktober, um 15 Uhr, findet im Internationalen Keramik-Museum in Weiden im Rahmen der Ausstellung „Keramik aus Afrika“ ein Gastvortrag von Tina Meyer statt: „Tinou: Ein Dorf in Benin/Westafrika“, so lautet der Titel.