Familiennachmittag Von Kopf bis Fuß aus Keramik – Veranstaltung für die ganze Familie im Porzellan-Museum

Foto: Andreas Gießler/Porzellanikon

Für alle, die gerne etwas im Familienverbund unternehmen möchten, veranstaltet das Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan in Selb, am Sonntag, 20. September, um 14.30 Uhr, einen Familiennachmittag. Unter dem Titel „Du in Keramik“ können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus keramischer Masse selbst im Miniformat erschaffen.