Max-Reger-Tage 2020 Drei Konzerte mit hochrangigen Künstlern – „Ein Wochenende mit Max Reger“ in Weiden

Am Mittwoch, 9. September, präsentierten die Weidener Max-Reger-Tage das diesjährige Programm mit dem Titel „Ein Wochenende mit Max Reger“. Aufgrund der Corona-Lage war dieses Jahr der übliche Ablauf nicht möglich. So hat das Team um Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz eine machbare und durchaus attraktive Alternative ausgearbeitet.

Weiden. Es wird drei Konzerte mit hochrangigen Künstlern und tollem Programm geben: Am Donnerstag, 1. Oktober, gestalten Florian Donderer (Violine) und Tanja Tetzlaff (Violoncello) ein Recital in der Weidener Josefskirche mit Werken von Martinu, Bach, Schulhoff und Reger. Es folgt ein Kammerkonzert mit dem herausragenden Boulanger Trio, das am Freitag, 2. Oktober, in der Max-Reger-Halle Weiden Klaviertrios von Copland, Beethoven und Reger spielen wird. Ein Orgelkonzert mit Werken von Reger darf natürlich nicht fehlen. Der junge Organist Johannes Lamprecht aus München wird am Sonntag, 4. Oktober, in der Kirche St. Michael die wunderbare „Max-Reger-Orgel“ mit Stücken von Bach, Pärt und natürlich Reger erklingen lassen.

Die Organisatorinnen des Reger-Wochenendes hoffen auf viele Besucher. Das kulturelle Leben der Max-Reger-Stadt soll auch in dieser besonderen Zeit lebendig und vielfältig bleiben. Der Kartenvorverkauf erfolgt ausschließlich über das Festivalbüro, wo ab Dienstag, 15. September, Tickets erworben werden können. Maskenpflicht und die üblichen Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten. Das genaue Programm und weitere Infos findet man im Internet unter www.maxregertage.de.