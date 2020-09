Im Porzellanikon Designklassiker von Hans-Wilhelm Seitz hautnah erleben

Foto: Andreas Gießler/Porzellanikon

Anlässlich der Sonderausstellung „Formvollendet – Keramikdesign von Hans-Wilhelm Seitz“ im Porzellanikon, Staatliches Museum für Porzellan in Hohenberg an der Eger veranstaltet das Museum am Donnerstag, 17. September, eine Art-After-Work-Begegnung.