Kreisjugendring Schwandorf „Urlaub daheim“ mit viel Spaß und Action – Oberpfälzer Seenland Rallye

Foto: Kreisjugendring Schwandorf/Zweckverband Oberpfälzer Seenland

„Urlaub daheim“ muss nicht langweilig sein. Das beweist die Oberpfälzer Seenland Rallye am Steinberger See, die der Kreisjugendring Schwandorf in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Oberpfälzer Seenland initiiert hat. Am Donnerstag, 20. August, gaben der Vorsitzende des Zweckverbandes Landrat Thomas Ebeling und der erste Vorsitzende des Kreisjugendrings Peter Neumeier den offiziellen Startschuss.