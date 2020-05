Die Stadtbücherei Maxhütte-Haidhof ist in die Turnhalle der Mittelschule umgezogen. Zugang zum neuen Domizil ist nur über die Schulstraße möglich. Der Weg ist ausgeschildert. Grund dafür ist der Beginn der Umbauarbeiten für die Bücherei im Mehrgenerationenhaus.

Maxhütte-Haidhof. Die Bücherei ist ab Mittwoch, 3. Juni, von Montag bis Donnerstag, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr, und am Freitag, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, besetzt. Der Besuch beziehungsweise der Zugang ist jedoch nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 09471/ 3022310 in diesem Zeitraum möglich.

Nach wie vor können die Leser natürlich die Online-Ausleihe auf der Homepage der Stadt Maxhütte-Haidhof im Internet unter www.maxhuette-haidhof.de nutzen.