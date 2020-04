Kultur 75 Jahre altes Burglengenfeld-Aquarell kehrt an den Entstehungsort zurück

Foto: Ulrike Pelikan-Roßmann, Stadt Burglengenfeld

Der Künstler Johann Karl hat sich im Sommer 1945 nur für wenige Monate in Burglengenfeld aufgehalten. Aber offenbar war er so beeindruckt von der Schönheit und Idylle dieser Stadt an der Naab, dass er eine ganze Reihe Bilder in Aquarelltechnik gemalt hat. Eines von Johann Karls Werken hat nun aus München den Weg zurück nach Burglengenfeld gefunden.