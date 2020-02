Fetzige Songs, großes Ensemble „Emil und die Detektive“ kommt als Musical auf die Bühnen

Seine Werke haben ihn unsterblich gemacht. Erich Kästner (1899 bis 1974) ist nach wie vor einer der beliebtesten Kinderbuchautoren deutscher Sprache. Das Ovigo-Theater huldigt dem Großmeister mit einer Eigeninterpretation von „Emil und die Detektive“ als actionreiches Musical für die ganze Familie.

Pfreimd. Die Geschichte: Zum ersten Mal darf Emil allein nach Berlin fahren. Seine Großmutter und die Cousine Pony Hütchen erwarten ihn am Bahnhof Friedrichstraße. Aber Emil kommt nicht. Während die Großmutter und Pony Hütchen noch überlegen, was sie tun sollen, hat Emil sich schon in eine aufregende Verfolgungsjagd gestürzt. Quer durch die große fremde Stadt, immer hinter dem Dieb her, der ihm im Zug sein ganzes Geld gestohlen hat. Zum Glück bekommt Emil bald Unterstützung von Gustav mit der Hupe und seinen Jungs.

Begleitet wird das Schauspiel-Ensemble von einer Live-Band – angeführt von Susanne Hutzler aus Winklarn, die als musikalische Leitung fungiert. Regie führt die Weidnerin Theresa Weidhas. Assistiert wird sie von Julia Gitter aus Oberviechtach. In die Hauptrolle des Emil Tischbein schlüpft ihr 10-jähriger Bruder Jonah Gitter. Bösewicht Grundeis wird von Daniel Adler aus Bad Abbach gespielt. Als Pony Hütchen wurde Lilli Schmidbauer aus Pfreimd besetzt. Als Emils Detektive sind Marie Hechtl, Annika Gitter, Ben Bauer, Jacob Bindl, Lena Ruhland und Ida Schiesl zu sehen. Weitere Rollen werden von Lena Borowski, Natalie Steidl, Andreas Schopper und Valentin Kraus gespielt.

Nach einem langen und ergiebigen Probenwochenende auf Burg Trausnitz sieht sich Regisseurin Weidhas nun voll im Plan. „Die Songs funktionieren bestens, die Schauspieler haben alle große Lust, das Bühnenbild ist fast fertig“, so die Weidnerin. „Das Publikum darf sich auf ein actionreiches und spannendes Stück für Groß und Klein freuen. Und wir versprechen: Es gibt einige Songs mit Ohrwurmcharakter.“

Die Premiere findet am Samstag,14. März, in der kleinen Turnhalle der Landgraf-Ulrich-Schule in Pfreimd statt. Weitere Termine sind für Neunburg vorm Wald (Schwarzachtalhalle), Regenstauf (Jahnhalle), Pertolzhofen (Feststodl) und Ursensollen (kubus) angesetzt. Tickets gibt es im Internet unter www.ovigo-theater.de.