Mutig und intuitiv malen „Mal-Zeit für mich“ im Mehrgenerationenhaus Wackersdorf

Ankommen, loslassen, sich wohlfühlen … Unter diesem Motto steht das Angebot „Mal-Zeit“ am Mittwoch, 4. März, von 14.45 Uhr bis 17.30 Uhr, im Werkraum des Mehrgenerationenhauses Wackersdorf.

Wackersdorf. Die Teilnehmer malen in angenehmer Atmosphäre mutig und intuitiv und bringen dadurch vieles in Bewegung. Es geht um Freude am Tun und darum, mal Zeit für sich zu haben. Das Angebot ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Maler geeignet. Die Materialkosten betragen 20 Euro und es wird darum gebeten, Kleidung zu tragen, die dreckig werden darf. Der Nachmittag wird von der Kunsttherapeutin und Hobbykünstlerin Marion Eschenbecher geleitet.

Eine Anmeldung ist unbedingt nötig im Mehrgenerationenhaus bei Stephanie Staudenmayer unter der Telefonnummer 09431/ 3789-353 oder per Mail an s.staudenmayer@wackersdorf.de.