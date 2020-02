Am 28. Februar Erstes Konzert im neuen Jugendtreff – „Tell the trees“ macht den Anfang

Foto: Sarah Kay

Es ist endlich soweit! Der Jugendtreff Schwandorf veranstaltet am Freitag, 28. Februar, das erste Konzert in den neuen Räumlichkeiten am Adolf-Kolping-Platz. Um den Spirit für Livemusik im ehemaligen Biomarkt zu testen, macht die Band „tell the trees“ den Anfang.