„Herz-Solo“ Inge-Faes vom Statt-Theater kommt mit Soloprogramm nach Burglengenfeld

(Foto: Klaus Kurz)

„In Ewigkeit, aber …“ heißt das Soloprogramm von Inge Faes vom Statt-Theater Regensburg. Nach regelmäßigen Abenden im Burglengenfelder „Keller No.10“ in den vergangenen Jahren kommt nun die große Dame des Regensburger Kabaretts am Samstag, 15. Februar, ohne ihr gesamtes Ensemble. Sie wird ein „Herz-Solo“ zum Besten geben und lässt ihr Publikum an ihren Gedanken zum unvermeidlichen Prozess des Älterwerdens teilhaben. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr).