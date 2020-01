Den Sternen so nah Fahrt der Senioren zur Sternwarte nach Dieterskirchen

Auf großes Interesse stieß die Fahrt des Seniorenprogramms der Stadt Maxhütte-Haidhof in die Sternwarte nach Dieterskirchen.

MAXHÜTTE-HAIDHOF Ein voll besetzter Bus mit Seniorinnen und Senioren machte sich nachmittags auf den Weg. Zuerst stärkten sich die Teilnehmer im „Genusswerk“ in Dieterskirchen, um dann um 19 Uhr in der Sternwarte einzutreffen. Es wurden zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe durfte zuerst im sechs Meter durchmessenden Planetarium das nächtliche Himmelszelt mittels Multimediashow erkunden und erhielt eine Einführung in die Astronomie und zur Sternwarte selbst. Die zweite Gruppe konnte gleich loslegen und nach einer Einführung in die Sternenkunde selbst durch die Teleskope den sternenklaren Abendhimmel beobachten. Man sah Sternbilder des irdischen Nachthimmels wie die Waage und die Jungfrau, sowie viele Planeten und Monde. Später wechselten die beiden Gruppen.

Nach mehr als zwei Stunden ging der Besuch der Sternwarte zu Ende und die Seniorinnen und Senioren waren sich einig, dass dies ein wunderschöner Ausflug war, den man gerne wiederholen könne und das Fazit einer Seniorin war am Ende: „Das menschliche Gehirn ist zu klein, um die ganze Größe des Universums zu begreifen“.