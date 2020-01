Der Verein „Partner für den Landkreis Schwandorf“ veranstaltet eine Autorenlesung mit Heribert Prantl. Der gebürtige Nittenauer, Autor zahlreicher Bücher und studierte Jurist ist als meinungsstarker Kommentator der Süddeutschen Zeitung bekannt.

SCHWANDORF Seine Ansichten zu Recht, Moral und Politik weiß er stets mitreißend und emotional vorzubringen.

In der Spitalkirche Schwandorf liest er aus seinen aktuellen Büchern „Außer man tut es“, „Vom großen und kleinen Widerstand“ und „Eigentum verpflichtet“. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 30. Januar 2020, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Die Bücher können vor Ort auch erworben und signiert werden. Der Eintritt ist frei. Es ergeht herzliche Einladung an alle Interessierten.