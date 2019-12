Keramikrequisiten bewundern An den Weihnachtsfeiertagen ins Museum – exklusive Führung durch Sonderausstellung im Porzellanikon

(Foto: Andreas Gießler/Porzellanikon)

Sowohl für Kinder als auch Erwachsene bietet das Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan, Selb, in der Weihnachtszeit Angebote zum Staunen und Entdecken. So findet zum Beispiel für die ganze Familie am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 14.30 Uhr, eine exklusive Führung durch die Sonderausstellung „Stille Stars: Keramik in Film und Werbung“ statt.