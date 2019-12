Ein voller Erfolg Zahlreiche Besucher des Maxhütter Weihnachtsmarkts trotzten Wind und Wetter

Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank (Mitte) eröffnete zusammen mit Christkind Corinna Sebast und vier Engelchen den 28. Maxhütter Weihnachtsmarkt. (Foto: Anita Alt)

Die Wetterprognosen für den 28. Weihnachtsmarkt in Maxhütte-Haidhof waren alles andere als gut – das hielt am Wochenende, 14. und 15. Dezember, aber kaum jemanden davon ab, den Markt auf dem Rathausvorplatz zu besuchen. Trotz Sturmböen am Samstag und Regenschauern am Sonntag kamen unzählige Maxhütter und Auswärtige, um sich die vielen verschiedenen Auftritte anzusehen, an den Ständen Weihnachtsgeschenke zu besorgen, mit Freunden einen Glühwein zu trinken oder das kulinarische Angebot auszukosten.