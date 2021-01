„Gardenstreetmucke“ Drei Nachbarn setzen jetzt mit baierischer Musik ein Zeichen

Aus drei Nachbarn, die die Leidenschaft zur Musik teilen, wurde die Band „Gardenstreetmucke“. Foto: Gardenstreetmucke

Als Chris Strobel vor drei Jahren nach Undorf in Nittendorf zog, fanden sich in der direkten Nachbarschaft in der Gartenstraße drei Musiker zusammen und gründeten „Gardenstreetmucke“.