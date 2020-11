Weihnachtsgrüße Malteser setzen die Aktion „Kinder malen gegen die Isolation“ fort

Die Aktion „Kinder malen gegen die Isolation“ der Malteser-Jugend Regensburg war bereits im Frühjahr ein großer Erfolg – nun geht sie in die zweite Runde: Unter dem Motto „Malen gegen die Isolation: Weihnachtsgrüße“ werden wieder junge Künstler gesucht, die alten oder einsamen Menschen eine Freude machen möchten.

Regensburg. „Wenn man sich die Entwicklung der Corona-Zahlen anschaut, ist zu befürchten, dass auch in der Adventszeit Leute aus Risikogruppen ihre sozialen Kontakte einschränken müssen“, erklärt Alisa Schindler, Diözesanjugendreferentin der Regensburger Malteser. „Diesen Menschen wollen wir mit Hilfe der Kinder aus dem Bistum etwas Gutes tun.“

Junge Künstler können ihr selbst gemaltes Weihnachtsbild oder ihre Weihnachtsbastelei bis zum 17. Dezember per Post schicken an: Malteser-Jugend Regensburg, Alisa Schindler, Am Singrün 1, 93047 Regensburg, Stichwort „Malen gegen die Isolation“. Die Malteser verteilen die gesammelten Kunstwerke dann in der Adventszeit. „Über unsere Besuchsdienste und unseren Menüservice kennen wir genau die Menschen, die sich riesig darüber freuen werden“, erklärt Alisa Schindler.