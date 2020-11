Aufsatzband „Die Spuren von Jahrtausenden“ – Buch zur Ausstellung im Historischen Museum erschienen

Museumsleiterin Dr. Doris Gerstl, Gertraud Wolf M. A., Verleger Dr. Albrecht Weiland, Maximilian Ontrup M. A., Dr. Andreas Boos, Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Dr. Joachim Zuber und Kulturreferent Wolfgang Dersch. Foto: Stadt Regensburg/Stefan Effenhauser

Die Sonderausstellung „Die Spuren von Jahrtausenden“ im Historischen Museum am Dachauplatz in Regensburg zeigt die Ergebnisse von 25 Jahren Ausgrabungen im Regensburger Stadtteil Burgweinting. Dort konnte auf 66 Hektar untersuchtem Gelände eine 4.000-jährige Besiedlungsgeschichte zwischen der Jungsteinzeit und dem Mittelalter nachgewiesen werden. Die größte Ausgrabungsfläche in ganz Bayern bietet ein weites Feld mit viel Stoff für die archäologische Auswertung.