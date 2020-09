Donumenta Regensburg Spiegelnd über die Donau reflektieren – „All my Rivers“ von Eszter Muray

Besucherinnen und Besucher begegnen der spiegelnden Skulptur der ungarischen Künstlerin Eszter Muray am Beschlächt in der Nähe der Steinernen Brücke in Regensburg. Foto: Eszter Muray

Bei ihrem „Donumenta Artist in Residence“-Aufenthalt 2020 in der UNESCO-Weltkulturerbestadt Regensburg konzentrierte sich die ungarische Künstlerin und Grafikerin auf den Fluss, der ihr Land mit dem ihres „Artist in Residence“-Aufenthalts verbindet, ihre Stadt Budapest mit Regensburg. Sie kannte die Donau als breiten und reißenden Strom. In Regensburg machte sie Bekanntschaft mit seiner weniger dramatischen Form.