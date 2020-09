Kulttour „Regensburg – Stadt am Fluss“ – wenn die Donau erzählen könnte…

Foto: P. Ferstl

Am Donnerstag, 3. September, beginnt um 18 Uhr am Alten Rathaus bei der Tourist-Information in Regensburg eine „Grüne Oasen“-Führung von Kulttouren mit dem Namen „Regensburg – Stadt am Fluss“.