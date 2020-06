Ab acht Jahren „Geh ein Stück ... Geheimnisse am Bismarckplatz“ – ein Audiowalk des Jungen Theaters Regensburg

Foto: Agnes Gerstenberg

Was wohl die Scheibe neben dem Theatereingang zu erzählen hätte, wenn sie reden könnte? Ob in den vielen Beeten rund um den Bismarckplatz jemand wohnt? Wer sind eigentlich Litti und Lat? Und weshalb macht die Frau mit dem Regenschirm so komische Armbewegungen? All das erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer ab acht Jahren beim Audiowalk des Jungen Theaters Regensburg, der vom 26. Juni bis zum 17. Juli angeboten wird.