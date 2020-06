Das Konzept war fertig Keine Zusagen für ein Autokino in Stadt und Landkreis Regensburg

In vielen Städten gibt es mittlerweile wieder Autokinos – ein Highlight aus den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts feiert sein Revival. Im Raum Regensburg aber bleiben die Leinwände dunkel.

Regensburg. Aus Regensburg hatte sich die Mach-Bar GmbH auf den Weg gemacht, ein Autokino in der Region umzusetzen: „In ganz Bayern etabliert sich gerade ein längst in Vergessenheit geratenes Kulturangebot und stellt auch in diesen besonderen Zeiten Kultur-, Kunst- und Veranstaltungserlebnis sicher“, so die Verantwortlichen. „Voller Tatendrang haben wir uns, in den letzen sieben Wochen in die Planung und Konzeptionierung der Kulturbühne in und um Regensburg gestürzt, um den Bürgern trotz gravierender Einschneidungen im öffentlichen und sozialen Leben, ein Stück Freiheit, Freude und Zugang zu Kultur und Glauben möglich zu machen.“ Das Konzept eines Autokinos ermögliche einen „vollkommen kontaklosen Ablauf unter Einhaltung aller relevanten Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen dieser Tage“, so der Plan, Sicherheitsabstände könne man in jedem Falle einhalten. „Auch die Lautstärkeemissionen können durch die direkte Übertragung in Form von UKW-Frequenz in das Fahrzeuginnere auf ein Minimum reduziert werden. Die technischen Voraussetzungen sind von unserem kompetenten, regionalen Partner geprüft worden.“

Geplant wurde dabei auf einem Gelände der Stadt Regensburg – und auch im Landkreis wurde nach Möglichkeiten gesucht, ein Autokino umzusetzen. „Letztendlich müssen wir zu dem jetzigen Zeitpunkt, nach 7 Wochen der Ausdauer, akzeptieren dass eine verbindliche und arbeitsfähige Zusage der Genehmigungsbehörden in naher Zukunft nicht zu erwarten ist“, meldeten nun die Verantwortlichen am Mittwoch, 3. Juni. „Dieses Projekt ist für uns eine Herzensangelegenheit, in das wir unsere ganze Kraft und Energie gesteckt haben. Wir haben uns sehr darauf gefreut Veranstaltungen im Raum Regensburg, auch in den schwierigen Zeiten wieder möglich zu machen.“ Nun sieht es aber so aus, als ob es in der Region kein Autokino geben wird!