Inspiriert vom kulturellen Jahresthema Ein Konzert des Ensembles „…sed vivam!“ mit Eva Sixt als Barbara Blomberg

Foto: Hartmut Rohrmann

Inspiriert vom kulturellen Jahresthema „Provinz – Stadt – Metropole“ lädt das Ensemble „…sed vivam!“ am Samstag, 28. März, um 19 Uhr, in den Großen Runtingersaal (Keplerstraße 1) in Regensburg zu einer musikalischen Reise in die Zeit der Regensburger Reichstage ein. Auch die berühmte Barbara Blomberg wird zu Gast sein.