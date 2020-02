Landesausstellung Schatz aus dem schwedischen Königshaus nur noch kurze Zeit in Regensburg zu sehen

Foto: The Royal Court, Sweden/Sven Nilsson

Am 8. März endet die Bayerischen Landesausstellung 2019/2020 „Hundert Schätze aus tausend Jahren“ im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. „Nutzen Sie die verbleibenden Tage, um den Schatz aus dem schwedischen Königshaus in Augenschein zu nehmen, bevor er zu seinem Leihgeber nach Stockholm zurückkehrt“, so das Haus der Bayerischen Geschichte.