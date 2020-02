„Musikkult“ lädt ein Vielfalt musikalischer Angebote bei „Pick Up Jam-Session“ am 18. Februar

Foto: Musikkult

Nachdem die letzte „Pick Up Jam-Session“ im Kneitinger Keller in Regensburg im Januar ein voller Erfolg mit einer vielseitigen Art von Musikern war und auch wohl hinsichtlich des Publikumsinteresses kaum mehr „getopt“ werden kann, will „Musikkult“ – eine ehrenamtliche Organisation von Musikern zur Förderung der regionalen Musikkultur – bei der Februar-Veranstaltung am Dienstag, 18.Februar, ab 19.30 Uhr, im Kneitinger Keller das Prinzip der Vielfalt musikalischer Angebote weiter ausbauen und möglichst viele Stilrichtungen zulassen.