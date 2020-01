Buchgespräch mit Hans Irler Autor präsentiert seinen ersten Roman „Treppe in die andere Zeit“

Zu einem Buchgespräch sind Literaturinteressierte am Dienstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr herzlich in den Lesesaal der Staatlichen Bibliothek Regensburg eingeladen. Zu Gast ist der Regensburger Autor Hans Irler. Er liest aus seinem Roman „Treppe in die andere Zeit“.

REGENSBURG Im Dachgeschoss eines altehrwürdigen bayerischen Gymnasiums leitet ein schrulliger Studienprofessor im Ruhestand eine vergessene Bibliothek. Hier entdeckt die 17-jährige Hannah hinter einer Tapetentür eine versteckte Treppe, die direkt in das Jahr 1914 führt. Zusammen mit ihrer Freundin Anna-Lena macht sie dort die Bekanntschaft von Karl und Josef, die dieselbe Schule wie sie besuchen, nur 101 Jahre vor ihnen. Staunend und voller Faszination erkunden die vier die jeweils andere Zeit und werden trotz ihrer unterschiedlichen Lebensanschauungen Freunde. Zugleich müssen sie sich aber den großen Herausforderungen ihrer Epoche stellen: dem beginnenden Ersten Weltkrieg und der Flüchtlingskrise des Jahres 2015.

Schließlich sollen Karl und Josef einberufen werden. Ist es für Josef eine Lösung, als „Jahrhundertflüchtling“ dauerhaft in die Zukunft überzusiedeln? Ist seine Liebe zu Anna-Lena stärker als die Bindung an seine Zeit? Die Situation spitzt sich zu, als auch noch der Professor und seine Bibliothek in Gefahr geraten. Ein spannender Roman über Geschichte und Gegenwart für alle Leserinnen und Leser ab 15 Jahren, die gerne zwischen den Zeiten springen – faszinierend auch für Erwachsene.

Der Autor Hans Irler, 1969 in Regensburg geboren, ist Lehrer für Deutsch und Geschichte an einem bayerischen Gymnasium. Er leitet dort nicht nur die Theatergruppe, für die er einige Jugendtheaterstücke geschrieben hat, sondern auch eine aus der Zeit gefallene, alte Schulbibliothek. „Treppe in die andere Zeit“ ist sein erster Roman. Das Buchgespräch mit ihm ist eine Kooperation von Staatlicher Bibliothek Regensburg, Evangelischem Bildungswerk Regensburg und der Buchhandlung Pustet. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung beträgt sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Karten sind über das EBW sowie an der Abendkasse erhältlich.