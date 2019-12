Für Groß und Klein Mit „Koggi“ Kunstwelten entdecken – der Kunstreiseführer für Kinder und Familien im Kunstforum Ostdeutsche Galerie

(Foto: Kunstforum Ostdeutsche Galerie)

Wohin fährt wohl die Prager Straßenbahn? Was ist das Geheimnis der verzauberten Schneelandschaft? Und wie viele Aberglauben hat Max Radler in seinem Gemälde versteckt? Das alles kann man mit dem Kunstreiseführer für Kinder und Familien im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg entdecken.