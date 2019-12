Kreatives für Erwachsene Brush Hour und Atelierkurs im Kunstforum Ostdeutsche Galerie

Ein eigenes expressionistisches Bild gefällig? Bei der Brush Hour stehen Meisterstücke aus der Sammlung des Kunstforums Ostdeutsche Galerie Modell. Am Donnerstag, 16. Januar 2020, ist es ein Gemälde von Schmidt-Rottluff.

REGENSBURG Die Landschaft in kräftigen Farben gehört zu den Highlights der Dauerausstellung. Herantrauen können sich auch diejenigen, die den Pinsel noch nicht so oft geschwungen haben. Unsere Kunstvermittlerin Isabell Stein begleitet die Teilnehmer Schritt für Schritt zu ihrem Kunstwerk. Das stilvolle Museumsfoyer verwandelt sich exklusiv an diesem Abend in ein Atelier. Die Kosten betragen 33 Euro mit Getränk. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, um Anmeldung unter der Telefonnummer 0941/ 29 714 0 oder per Mail an info@kog-regensburg.de wird gebeten.

Wer sich lieber der Tierzeichnung widmen möchte, ist zum Atelierkurs am Sonntag, 12. Januar, eingeladen. Als Inspiration dienen die Tierfiguren von Renée Sintenis in der aktuellen Ausstellung. Mit Bleistift und Feder ausgestattet begeben sich die Teilnehmer in die Ausstellungsräume, um zum Teil vor den Kunstwerken zu zeichnen. Die Kosten betragen 40 Euro inklusive Material, um Anmeldung unter der Telefonnummer 0941/ 29 714 0 oder per Mail an info@kog-regensburg.de wird gebeten.