DSDS Kristina aus Eggenfelden steht im Recall-Finale!

Nach einem turbulenten Wettstreit im dritten Ausands-Recall steht fest: Kristina Shloma (22) aus Eggenfelden hat es ins Recall-Finale am Samstag, 29. Februar, ab 2015. Uhr auf RTL geschafft!

EGGENFELDEN. Am Dienstag, 25. Februar, mussten Liron, Francesco, Kosta und Elvin den Wettbewerb verlassen. Kristina Shloma aber bleibt weiter im Rennen.

Und so geht es am 29. Februar weiter: Die verbliebenen 18 Kandidaten beziehen ihr Domizil in Kapstadt. In einem Trailerpark über den Dächern der Metropole an der berühmten Longstreet. In kleinen, liebevoll eingerichteten Campingwagen auf dem Dach des Grand Daddy Hotels schlafen jeweils zwei bis drei Personen. Hier kommt Camping-Urlaubstimmung auf und die Kandidaten müssen sich auf engstem Raum arrangieren.

Da noch zu viele Kandidaten im Wettbewerb und zu wenig Schlafplätze vorhanden sind, finden Manolito, Kevin A. und Joshua keinen Platz mehr. Bis auf ein kleines Zelt im Regen, ist keine Unterkunft mehr frei. Allerdings möchte niemand im Zelt schlafen, und so müssen die anderen Kandidaten jeweils noch jemanden mehr mit aufnehmen. Am Ende finden schließlich doch alle Unterschlupf.

Am nächsten Tag werden die Songs für das letzte Set in Südafrika verteilt und mit den Vocalcoaches Juliette Schoppmann und Andre Franke eingeübt. Was sonst noch passiert: Kevin Jenewein und Isabel Heck teilen sich einen Trailer, denn zwischen den beiden hat es gefunkt! Und so werden sie auch das Duett miteinander singen, worüber sich beide sehr freuen.

Kevin Amendola droht auszusteigen: „Ich bin schwach, ich bin müde, ich bin erschöpft. Ich bin an meine Grenzen gekommen, ich kann nicht mehr." Seine Mitkandidaten versuchen, ihn zu überzeugen, doch im Wettbewerb zu bleiben. Ob sie Erfolg haben?

Zu ihrem Auftritt vor der Jury werden die Paare in einem Oldtimer vorgefahren. Dass die Gesangsdarbietungen mittlerweile ein hohes Niveau erreicht haben, muss auch Dieter Bohlen feststellen: Ein Duo haut ihn vor Begeisterung sprichwörtlich vom Jury-Hocker…

Ob es Kristina Shloma und Kevin Amendola sind, die „Bleeding Love“ von Leona Lewis singen?