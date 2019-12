„Cocktail Kracher“ & „Geile Zeit“ So ging‘s ab im Trixi Schneider

Am Wochenende vor Weihnachten feierten die Landshuter im „Trixi Schneider“

LANDSHUT Am Freitag war eine „Geile Zeit“ angesagt, mit den genialen Klassikern und Lieblingshits der 90er und 2000er. Am Samstag dann hieß das Motto „Cocktail Kracher“. Die Bilder vom Wochenende gibt‘s in der Galerie. Viel Spaß beim Durchklicken!