Tolle Aktion Der Weihnachtsbriefkasten hängt am „Haus des Gastes“ in Riedenburg

Foto: Tourist-Information Riedenburg

Obwohl der Christkindlmarkt dieses Jahr ausfällt und wir viele Einschränkungen in der Vorweihnachtszeit zu beachten haben, will man in Riedenburg auf eines nicht verzichten: den Kleinsten eine Freude zu bereiten!