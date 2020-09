Digitale Angebote Bundesweiter „Tag des offenen Denkmals“ am 13. September – keine Aktionen im Landkreis Kelheim

Foto: Ursula Hildebrand

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als bundesweite Koordinatorin der Aktionen zum „Tag des offenen Denkmals“ hat in diesem Jahr in Anbetracht der Ausbreitung des Coronavirus in ganz Deutschland dazu aufgerufen, den diesjährigen Aktionstag kontaktfrei und virtuell zu begehen.