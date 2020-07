Tolle Idee „Kultur vor dem Fenster“ – Abensberg ist dabei!

Foto: Ingo Knott, Stadt Abensberg

Ein Konzert vor dem eigenen Fenster, im eigenen Garten, in der Hofeinfahrt: Mit dem Konzept „Kultur vor dem Fenster“ bietet die Stadtverwaltung Kulturschaffenden in Abensberg und Umgebung die Möglichkeit, auch in der Corona-Pandemie Auftritte zu ermöglichen. Auf der Homepage www.kultur-vor-dem-fenster.de ist Abensberg ab sofort mit dabei.