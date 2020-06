Corona-Zeiten Der Tourismusverband Kelheim startet die Aktion „Altmühltaler Wander-Brotzeit für unterwegs“

Auf Initiative des Tourismusverbands im Landkreis Kelheim e. V. bieten verschiedene Gastronomen im Altmühltal eine „Wander-Brotzeit für unterwegs“ an. Sowohl bei einer Ganztagestour auf einem der zahlreichen Wanderwege im Altmühltal, als auch bei einem erholsamen Spaziergang durch die Natur – die zünftige Brotzeit sorgt für Stärkung und Erfrischung auf Entdeckungstouren im Altmühltal.

Landkreis Kelheim. „Unsere neue Wander-Brotzeit ist ideal für alle Ausflügler im Altmühltal, die ihre Rast mit einem kleinen Picknick in der Natur verbinden wollen. Der Inhalt der Brotzeit bleibt eine Überraschung, wobei der Gast die Wahl zwischen einer klassisch-bayerischen und einer vegetarischen Variante hat“, freut sich Florian Best, Geschäftsführer des Tourismusverbands. Die Gäste dürfen sich also auf hausgemachte kulinarische Schmankerl der heimischen Gastronomie freuen.

Wander-Urlaub in Bayerns Herzstück gewinnen

„Wir sind gespannt, wer sich alles überraschen lässt und freuen uns, wenn die Brotzeitler ihre Ausflugs- und Picknick-Erlebnisse unter dem Hashtag #herzstueckbrotzeit mit uns teilen!“, so Ramona Plank, Mitarbeiterin beim Tourismusverband. Jeder, der seinen schönsten Brotzeit-Schnappschuss mit diesem Hashtag bis zum 1. August auf Instagram teilt, kann eine Übernachtung mit Frühstück im Schloss Eggersberg gewinnen.

Wanderungen und Radtouren im Altmühltal

Zahlreiche Wander- oder Fahrradtouren in Bayerns Herzstück lassen sich ideal mit der Abholung einer Wander-Brotzeit kombinieren. Vielfältige Tourenvorschläge, teilnehmende Betriebe und die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels finden Interessierte im Internet unter www.tourismus-landkreis-kelheim.de.