Kelheim feiert Beethoven Erstes Konzert mit dem Gasteig-Orchester München

2020 wird weltweit Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag gefeiert. Die Musikvereinigung Kelheim hat vier Projekte entwickelt. Die Konzertreihe findet im Rahmen von BTHVN2020 statt; sie wird von der Bundesregierung gefördert.

Kelheim. Am Freitag, 6.März, findet das erste Konzert mit dem Gasteig-Orchester München im Festsaal des Weißen Brauhauses Kelheim, um 19 Uhr statt. Sreten Krstic, ehemaliger Konzertmeister der Münchner Philharmoniker, hat folgende Werke von Beethoven für Streichorchester bearbeitet: die Egmont-Ouvertüre, die 1.Sinfonie in C-Dur und die 5. Sinfonie in c-moll, die Schicksalssinfonie.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 1, unter der Telefonnummer 09441/701234, per Mail an tourismus@kelheim.de oder online unter www.okticket.de.