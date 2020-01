Nachfrage sehr groß Tourismusverband im Landkreis Kelheim präsentiert Bayerns Herzstück-Region auf überregionalen Messen

Florian Best, Geschäftsführer des Tourismusverbandes im Landkreis Kelheim, und Melanie Blümel, Marketing der Brauerei Kuchlbauer in Abensberg. (Foto: Rebecca Färber/Tourismusverband)

Zum Jahresanfang präsentierte der Tourismusverband im Landkreis Kelheim das abwechslungsreiche touristische Angebot der Herzstück-Region auf den Messen CMT in Stuttgart sowie der AFA in Augsburg. Der Messestand auf der Augsburger Frühjahrsausstellung wurde dabei vom Tourismusverband in Kooperation mit Verbandspartnern betreut. Hierbei beteiligten sich die Tourist-Information Riedenburg, die Personenschifffahrt im Altmühl- und Donautal sowie Kuchlbauers Bierwelt aus Abensberg.