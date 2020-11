Türchen öffne Dich! Tourismusverband startet Erlebnis-Adventskalender

Mit einem ganz besonderen Adventskalender läutet der Tourismusverband Inn-Salzach die Adventszeit ein

AÖ/MÜ. Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein virtuelles Türchen. Dahinter steckt nicht etwa Schokolade, sondern ein individueller Erlebnisgutschein.

Von der Alpakawanderung übers Brotbacken und Bildhauern bis hin zum

Übernachtungswochenende reicht die Palette. „Viele regionale Partner haben uns dabei unterstützt, einen abwechslungsreichen Erlebnis-Adventskalender zu erstellen. Damit möchten wir Gästen wie Einheimischen etwas schenken, worauf sie sich besonders auch in dieser schwierigen Zeit freuen können“, so Verbands-Chefin Andrea Streiter. Ob in der Gruppe,

mit der Familie, zu zweit oder allein – die Inn-Salzach Region bietet eine große Auswahl an Möglichkeiten für genussvolle, actionreiche oder auch entspannende Erlebnisse.

Über 200 Angebote verschiedener regionaler Akteure werden mittlerweile vom Tourismusverband gebündelt und vermarktet.

Das erste Erlebnis-Türchen wird am 1. Dezember geöffnet.

Weitere Infos zur Teilnahme gibt es unter

www.inn-salzach.com/adventskalender.