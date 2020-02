Bettina Mittendorfer & Barbara Dorsch „Mensch sein - G’schichten und Lieder“

Veranstaltung im Burghauser Ankersaal

Burghausen. Am Sonntag, den 1. März um 19:30 Uhr kommen Bettina Mittendorfer und Barbara Dorsch in den Ankersaal. Die aus Filmen wie „Eine ganz heiße Nummer“ bekannte Schauspielerin Bettina Mittendorfer präsentiert das Leben armer Leute mit Geschichten und Liedern in einem mitreißenden Abend und einer musikalisch nicht weniger eindrucksvollen Begleitung des Passauer Multitalents Barbara Dorsch.

„Warum ich Welt und Menschheit nicht verfluche? -Weil ich den Menschen spüre, den ich suche.“, schreibt Erich Mühsam. „Wir wollen von menschlichen Gemeinschaften, hinter der Schank und vor der Schank, an den Tischen, in der Küch´ und im Schlachthaus, in bayrischen Biergärten, und in Beiseln und Kaffeehäusern, erzählen. Es geht um´s Wirtshaushocken im Allgemeinen und was alles noch dazu gehört…“, so die beiden Künstlerinnen.

Bettina Mittendorfer liest Geschichten nicht vor. Sie lebt sie, sie spielt sie, und scheut sich auch nicht, das „Bayerische Dekameron“ von Oskar Maria Graf lustvoll-bayerisch vorzuführen – ein Stelldichein im Stall, begleitet vom Grunzen der Kühe, dem Keuchen zweier Liebenden und allerlei Geräuschen der Leidenschaft.

Mit Literatur von Bayerns besten Schriftstellerinnen und Schriftstellern, allesamt kleinen Leuten, wie dem liebenswürdigen Landstreicherpaar bei Oskar Maria Graf und den Tagelöhnern, die sich bei Lautensack am Bier an der Sonne erfreuen. Die Protagonisten dieses Abends, ob erfunden oder echt, sind Figuren, die alle „Mensch“ sind und das Herz alle miteinander am rechten Fleck haben. Im „Who is who“ der bayerischen Literaten dürfen Lena Christ und Emerenz Meier natürlich nicht fehlen.

Ein literarisch-schauspielerisches Erlebnis, das für alle Besucher nach Wiederholung ruft.

Karten gibt es im Burghauser Bürgerhaus, Tel. 08677/97400, in der Burghauser Touristik, Tel. 08677/887140 und bei allen Inn-Salzach-Ticket-Vorverkaufsstellen, auch als print@home. Beginn ist 19:30 Uhr. Karten gibts auch an der Abendkasse

mit besten Grüßen

Birgit Reineke-Reiprich

Fotos:

1 – Bettina Mittendorfer ist als Schauspielerin aus dem Film „Eine ganz heiße Nummer“ bekannt. Fotocredit: © Nena Jägersberger

2 – Barbara Dorsch ist Mitglied des Kabarettduos „Passauer Saudiandl“. Fotocredit: © Philipp Wagner.