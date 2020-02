Gastspiel am 28. Februar ALMA - zeitgenössische, alpine Volksmusik im Ankersaal

ALMA ist eine Band, die sich dem traditionellen Musizieren und dessen Überschreitung verschrieben hat.

BURGHAUSEN. Am Freitag, 28. Februar, 20.00 Uhr präsentiert das Ensemble ihren speziellen Mix aus Klassik und Volksmusik, Ländler und Polka, Jodler und Walzer, Komposition und Improvisation. In ALMAs Musik wird aber nicht nur die Auseinandersetzung mit der Tradition erlebbar, sondern auch deren Transfer in die Gegenwart. Behutsam, mit scheinbar archäologischem Fingerspitzengefühl widmen sich die in Wien beheimateten fünf Musikerinnen und Musiker allem, was ihnen lieb und teuer erscheint. Inspiration für ihre Kompositionen und Bearbeitungen holt sich die Band unter anderem auf ihren zahlreichen Konzertreisen, die sie bereits von Wien über Skandinavien bis nach Peru geführt haben.

2013 erschien ihr Debütalbum „Nativa“ auf dem Label col legno, ihr zweites Album „Transalpin“ folgte im Mai 2015. Das dritte Album mit dem dadaistischen Titel „Oeo“ folgte 2017 und ist dem Esperanto der alpenländischen Musik gewidmet. Die Welthilfssprache, die der internationalen Kommunikation dient, hat im Alpenraum eine Schwesternsprache, die auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Wie kann das sein? Ganz einfach: Die wohlklingende Sprachmelodie des Jodelns kann Botschaften weiterleiten, denen die Hochsprache nie nachkommt: Gefühlsstimmungen ausdrücken, die Zeit überdauern oder einfach glücklich machen.

Tickets im Burghauser Bürgerhaus, bei der Burghauser Touristik GmbH und bei www.inn-salzach-ticket.de