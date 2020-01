Louis auf Austritt-Tour „Creedence Revival“ rockt am Freitagabend

Auf den Spuren von CCR

TÖGING. Am Freitag, 10. Januar, findet die erste Benefizkonzert der „Louis & Friends auf Austritt-Tour“ im Jahr 2020 statt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Gasthaus Springer, Hauptstraße 53 in 84513 Töging a. Inn. Zum zweiten Mal bei der „Louis & Friends auf Austritt Tour“ ist die Creedence Revival Band. Seit 2013 tourt die CCR-Tribute-Band durch den südostbayrischen Raum und spielt dabei die Hit’s von CCR der 70er Jahre sowie die Hit’s von John Fogerty’s Solokarriere. Creedence Revival spielt „nahe am Original ohne sich zu verkünsteln“, sodass die Songs sehr authentisch dem Besucher ins Ohr gehen. Die Band hat Spaß an der Musik, was auch bei jedem Konzert zu spüren ist. Es dauert nicht lange, bis der Funke überspringt und der Saal gemeinsam mit Creedence Revival den Abend rockt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne „beim Austritt“ entgegengenommen. Der Erlös wird an den Irmengard-Hof am Chiemsee (Björn Schulz Stiftung) gespendet. Um Reservierungen wird gebeten unter Telefon (08631) 91279.