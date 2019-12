Weihnachtskonzert in Straubing „Stille Nacht“ mit den Joyful Voices in der Christuskirche

Die Zuhörer erwartet sowohl besinnliche als auch schwungvolle Weihnachtsmusik.

STRAUBING Am Sonntag, 29. Dezember, findet um 17 Uhr in der Christuskirche ein Weihnachtskonzert statt. „Stille Nacht“ steht über der musikalischen Stunde zwischen den Jahren. Zu hören sind der Gospelchor „Joyful Voices“, begleitet von Herbert Hutterer am Piano. Außerdem musizieren das Blechbläserensemble und der Kirchenchor der Christuskirche. Orgelspiel und Leitung übernehmen Magdalena und Johannes Meidert. Die Zuhörer erwartet sowohl besinnliche als auch schwungvolle Weihnachtsmusik. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Kirchenmusik wird gebeten.